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aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 20:18
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Messi transferinde Arjantin devlet başkanı da topa girdi

Messi transferinde Arjantin devlet başkanı da topa girdi

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Lionel Messi transferinde topa Arjantin Devlet Başkanı da girdi. Başkan Alberto Fernandez, Arjantinli süper starın, Newell's Old Boys formasıyla futbolu bırakması gerektiğini söyledi.

Lionel Messi'nin olası transferi tüm dünyayı etkisi altına bırakmışa benziyor. Son bir haftadır gündemi oldukça meşgul eden Arjantinli futbol efsanesi için yapılan tartışmalara Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de dahil oldu. Fernandez, Messi'nin ülkeye geri dönerek futbolu bırakması gerektiğini söyledi.

Sporx'in derlediği habere göre, C5N televizyonuna konuşan Alberto Fernandez, "Hepimizin kalbinde olan şeyi söyleyeyim. Bu ülkede onu izleme fırsatını bir türlü bulamadık. Messi, Arjantin'e geri dönerek futbola başladığı kulüp olan Newell's Old Boys'ta oynasın ve futbolu bıraksın. Bize bu heyecanı ve keyfi yaşatmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fernandez, "Messi, Barcelona'da futbolu bırakmayacaksa, tıpkı Marcelo Bielsa gibi gelip Newell's Old Boys'ta bıraksın." dedi.

LaLiga'dan Messi'ye 'fesih' uyarısı

"MARADONA'YA DAHA FAZLA HAYRANIM"

Maradona ve Messi arasındaki tercihi sorulan Arjantin Devlet Başkanı, "Maradona, muhteşem bir yıldızdı. Tüm dünyaya karşı tek başına oynardı. Maradona gibi futbolcuyu bir daha hiç görmedim. Maradona'ya Messi'den daha fazla hayranlığım var. Çünkü, o Argentinos Juniors altyapısından yetişti. Onu, tüm dünyaya meydan okurken tribünden izledim. Gladyatör gibiydi. Çok güçlüydü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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