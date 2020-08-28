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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 08:00
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Messi City'li 3 gol

Messi City'li 3 gol

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Manchester City'den gelen sinyaller, Lionel Messi için Barcelona defterinin kapandığını gösteriyor.

AKŞAM

1- İngiliz ekibi, Messi’nin eski hocası Guardiola’nın gülümseyen fotoğrafını paylaştı.

2- City’de 10’u giyen Arjantinli Agüero, sosyal medya hesabından numarasını sildi.

3- Messi’nin eşi de Agüero’nun eşini takibe aldı.

MESSİ 22 yıldır giydiği Barcelona formasına veda etmeye hazırlanıyor. Barcelona hala onu durdurma hayalleri kursa da dünyanın en iyi futbolcusu, dönüşü olmayan bir yola girmiş görünüyor. Peki Messi gelecek sezon hangi takımın formasını giyecek. Bu konuda yapılan spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Ancak son 2 günde üst üste Manchester City cephesinden gelen işaretler, İngiliz ekibinin onu eski hocası Pep Guardiola ile buluşturacağının güçlü sinyalleri gibi. Çarşamba günü erken saatlerde Guardiola’nın ‘Gülümseyen’ bir fotoğrafını paylaşan City cephesinden dün de art arda hamleler geldi.

MESSİ CEPHESİNDEN CEVAP

Arjantin Milli Takımı’ndan Messi’nin arkadaşı olan ve Manchester City forması giyen Sergio Agüero, İnstagram hesabından forma numarasını kaldırdı. Onun bu hareketi, “10 numarayı Messi’ye vermeye hazırlanıyor” şeklinde yorumlandı. Buna karşılık bir hareket de Messi cephesinden geldi. Arjantinli yıldızın eşi Antonela Roccuzzo, Aguero’nun kız arkadaşı Sofia Calzetti’yi Instagram’dan takibe aldı. Bu hareket Messi’nin eşinin şimdiden aile ilişkilerine başladığı şeklinde yorumlandı.

TARAFTARLAR STADI BASTI

MESSİ’NİN ayrılacağına dair haberler, Barcelona taraftarını ayağa kaldırdı. Stadın önünde toplanan taraftarlar Başkan Bartomeu’nun istifasını istedi. Taraftarların bir bölümü ise bir kamyonun çıkabilmesi için açılan stat kapısından içeri girdiler ve eylem yaptılar. Polisle tartışan taraftarlar güçlükle dışarı çıkmaya ikna edildi. Ayrılığın kesinleşmesi halinde çok daha büyük olaylar çıkması bekleniyor.

EN ÇOK MALİYE ÜZÜLECEK

MESSİ’NİN, Barcelona’dan ayrılmasına en çok İspanya maliyesi üzülecek. Sport gazetesi, Messi’nin yıllık kazancı nedeniyle İspanya’da Maliye’ye yaklaşık 50 milyon euro vergi ödediğini yazdı. Messi daha önce vergisini tam ödemediği için maliye ile davalık olmuştu.

KOEMAN TESCİLLENEMEDİ

MESSİ’NİN, Barça’dan belki de kopma sürecini hızlandıran Ronald Koeman, henüz teknik direktör olarak tescil edilemedi. “Kimsenin bu kulüpte ayrıcalığı yok” açıklamasıyla Messi’nin tepkisini çeken Hollandalı teknik adamın hala tescil beklediği bildirildi.

“AYRILIK DRAM OLUR”

BARCELONA’DA bir dönem önemli başarılara imza atan ve kulübün sembollerinden biri haline gelen Brezilyalı Rivaldo, “Barcelona’nın karşılığında hiçbir şey almadan en büyük yıldızını kaybetmesi dram olur” diyerek, yönetimin bir şeyler yapmasını istedi.

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