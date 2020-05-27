Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... Fenerbahçe gözünü kararttı!

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.
Sarı-kırmızılı ekiple anlaştı gözüyle bakılan, hatta sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Kosovalı golcü, bir anda Sarı Kanaryalar'ın yolunu tutmuştu.
İKİNCİ ÇALIM MERT HAKAN
Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor.
Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.
4 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO
Fenerbahçe, ocak ayında sarı-kırmızılılarla yıllık 1,6 milyon euroya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için toplam 8 milyon euroyu gözden çıkardı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a 1,8 milyon euro maaş, 4 yıl sözleşme ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Böylece toplam teklif Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyona ulaştı.
ARADAKİ FARK BÜYÜK
Daha önce "Galatasaray'a söz verdim" diyen DG Sivassporlu futbolcunun son teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Çünkü iki teklif arasında büyük bir fark oluştu.
Transferde bir adım öne geçen Fenerbahçe şimdi gelişmeleri izlemeye başladı. Galatasaray'ın Mert Hakan'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
MERT HAKAN'DAN TRANSFER SÖZLERİ
Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'a konuşan Mert Hakan Yandaş, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sorulunca transfer, net cevap veriyoruz. Bizim şu anda bir hedefimiz var. Sivas şehrinin ve camianın bizden beklentisi var. Konuşmadığımız şeyler çıkınca üzülüyoruz, Sivas'a mahçup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar.
Takımın hedefi varken, Emre ile ben değil, takım konuşulması gerekiyor. Biz sahada son dakika, son saniyeye kadar Sivasspor'a hizmet etmek için buradayız.
GELECEĞİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ AMA...
Televizyoncu, gazeteci abilerimiz işini yapıyor ama biz ne söylesek, konuşulmaktan vazgeçilmiyor. Geleceği düşünmek zorundayız ama son saniyeye kadar, son düdük çalana kadar ben her topa kafamı sokacağım. Bu takımın 10 yıl sonra gelen bu başarısını heba ettirmeyeceğiz bu oyunlarla.
İnşallah şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Sonra kariyer planlamamızı yapacağız tabii ki, bakacağız ve bizim için en hayırlısı neyse, onu yapacağız. Ben Emre'ye de kefilim, o da son saniyeye kadar mücadele edecek." (Hürriyet)
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
İngiltere İkinci Futbol Ligi (EFL League Two) ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu. Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları bu şekilde ilerlerken, dış transfer için de oyuncu arayışları devam ediyor. Dört koldan futbolcu taramaya devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili Yunan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.