Merih Demiral: İkinci yarıdaki oyunu genele yaymalıyız

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.
İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Merih, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Öz eleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız." dedi.
"BİRAZ YORGUNDUK"
Kendi performansını da yorumlayan genç futbolcu, "Üçüncü maçımızı oynadık, biraz yorgunduk. Okay ve Mahmut abi gerektiği gibi oynadı. Bu maçta stoper arkadaşlarım yoktu yalnız kaldım ama önümüzdeki ay çok daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.
A Milli Takım'ın genç stoperi Merih Demiral, 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından konuştu.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.
Transfer döneminin hiç şüphesiz en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a taş attı:
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