Merih Demiral: İkinci yarıdaki oyunu genele yaymalıyız

TFF, seyirci sayısının artmasından yana

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.