Hakan Çalhanoğlu: Kazanmalıydık

Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, bir gol attığı ve 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede bir kez ağları sarsan Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.

Kazanamadığımız için üzgün olduğunu belirten Hakan, "50. milli maçıma çıktım, inşallah nice maçlarım olur. Ancak bir yandan üzülüyorum, kazanmalıydık. Kaybettik, sonuna doğru iyi mücadele ettik. Bir hafta içinde 3 maç oynadık, kolay değil ama bahane olarak söylemiyorum, zordu." dedi.

"TURNUVA İÇİN ZAMANIMIZ VAR"

Hatalara dikkat edeceklerini söyleyen yetenekli oyuncu, "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Analizlerimizi hocamızla yapacağız. Önemli olan dediğim gibi kaybetmemekti. Sonuçta herkes kazanmamızı istiyor, bu normal. Biz de elimizden geleni yapacağız. daha turnuva için çok zamanımız var." ifadelerini kullandı.

Yine pes etmedik, yine sonunu getiremedik: 2-2