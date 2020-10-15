Hakan Çalhanoğlu: Kazanmalıydık

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede bir kez ağları sarsan Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.
Kazanamadığımız için üzgün olduğunu belirten Hakan, "50. milli maçıma çıktım, inşallah nice maçlarım olur. Ancak bir yandan üzülüyorum, kazanmalıydık. Kaybettik, sonuna doğru iyi mücadele ettik. Bir hafta içinde 3 maç oynadık, kolay değil ama bahane olarak söylemiyorum, zordu." dedi.
"TURNUVA İÇİN ZAMANIMIZ VAR"
Hatalara dikkat edeceklerini söyleyen yetenekli oyuncu, "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Analizlerimizi hocamızla yapacağız. Önemli olan dediğim gibi kaybetmemekti. Sonuçta herkes kazanmamızı istiyor, bu normal. Biz de elimizden geleni yapacağız. daha turnuva için çok zamanımız var." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.
A Milli Takım'ın genç stoperi Merih Demiral, 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından konuştu.
Sırbistan'ın teknik patronu Ljubisa Tumbakovic, 2-2 sona eren Türkiye maçını değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.
Transfer döneminin hiç şüphesiz en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a taş attı:
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