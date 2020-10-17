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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:06
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Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig, hata yapmadı

Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig, hata yapmadı

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AA

Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 yendi.

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 20 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Leipzig, Bundesliga’nın 4. haftasında WWK Arena'da Augsburg’a konuk oldu.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Yussuf Poulsen ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig puanını 10’a çıkarırken, Augsburg ekibi 7 puanda kaldı.

DORTMUND, REUS İLE GÜLDÜ

Borussia Dortmund da deplasmanda Hoffenheim’i 76. dakikada Marco Reus’un attığı golle 1-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip puanı 9’a çıkardı. Hoffemheim’in ise 6 puanı bulunuyor.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05’i 1-0, Stuttgart da deplasmanda Hertha Berlin’i 2-0 mağlup etti. Freiburg-Werder Bremen karşılaşması ise 1-1 beraber sonuçlandı.

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