Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig, hata yapmadı

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 20 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Leipzig, Bundesliga’nın 4. haftasında WWK Arena'da Augsburg’a konuk oldu.
Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Yussuf Poulsen ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Leipzig puanını 10’a çıkarırken, Augsburg ekibi 7 puanda kaldı.
DORTMUND, REUS İLE GÜLDÜ
Borussia Dortmund da deplasmanda Hoffenheim’i 76. dakikada Marco Reus’un attığı golle 1-0 yendi.
Sarı-siyahlı ekip puanı 9’a çıkardı. Hoffemheim’in ise 6 puanı bulunuyor.
Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05’i 1-0, Stuttgart da deplasmanda Hertha Berlin’i 2-0 mağlup etti. Freiburg-Werder Bremen karşılaşması ise 1-1 beraber sonuçlandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 yendi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.