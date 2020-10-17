Bayern Münih, Arminia Bielefeld'i 4'ledi

Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Schüco Arena’da Arminia Bielefeld’e konuk oldu.
Bayern Münih, 8. ve 51. dakikalarda Thomas Müller ve 26. ve 45+1. dakikalarda Robert Lewandwoski’nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
Arminia Bielefeld’in tek golünü ise 58. dakikada Ritsu Doan kaydetti.
Bavyera ekibi, 76. dakikada Corentin Tolisso’nun kırmızı kart görmesiyle kalan sürede 10 kişi mücadele etti.
Bayern Münih bu galibiyetle ligdeki puanını 9’a çıkardı. Arminia Bielefeld 4 puanda kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 yendi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.