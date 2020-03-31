Medipol Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına büyük destek

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
�� KAMUOYUNA DUYURU | #BizBizeYeteriz pic.twitter.com/DdCkXzjTUI— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar �� (@ibfk2014) March 31, 2020
Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.
Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek voleybol takımlarındaki toplam 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişinin pozitif olduğunu ardından ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığını ve bu kişilerin evlerinde kontrol altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.
Medipol Başakşehir, milli dayanışma kampanyasına yönetim kurulundan 1 milyon TL; futbolcular, teknik ekip ve personelden 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL ile katılım gösterildiğini açıkladı.
‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.
Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.