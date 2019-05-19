Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Riad Bajic'in golüyle 1-0 önde kapatan turuncu-lacivertli takım, ikinci yarıda Galatasaray'ın Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru ile bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu yenilgiyle puanını 69'a yükselten Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı. İkili averajda da rakibinin gerisine düşen turuncu-lacivertli ekibin, sezonun bitimine bir hafta kala ikinci sırada ligi tamamlaması kesinleşti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Emre Belözoğlu sakatlandı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sol uyluk arka adalesinden sakatlığı sebebiyle hafta içinde yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcu, ilk 11 başladığı mücadelenin 29. dakikasında sakatlandı.

Emre kenara gelirken Abdullah Avcı, Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'yu sahaya sürdü.

Avcı'nın hamleleri

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda Galatasaray'ın bulduğu gollerden sonra oyuncu değişikliğine gitti.

İlk yarıdaki zorunlu oyuncu değişikliğinden sonra turuncu-lacivertli takımda oyuna giren ikinci isim Togolu golcü Emmanuel Adebayor oldu. Adebayor 70. dakikada oyuna girerken, İrfan Can Kahveci ise kenara geldi.

Deneyimli teknik adam son değişiklik hakkını 81. dakikada kullandı. Medipol Başkaşehir'in tek golünü atan Bajic kenara gelirken, Brezilyalı yıldız Robinho oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir yine sonunu getiremedi

Medipol Başakşehir, son 3 sezonda olduğu gibi şampiyonluk şansını yine son haftalarda kaybetti.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışında iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, o sezonu siyah-beyazlı ekibin 4 puan gerisinde ikinci sırada kapattı.

Geçtiğimiz sezon ise son haftaya kadar şampiyonluk şansını devam ettiren İstanbul ekibi yine şampiyonluğa ulaşamamıştı. Geçen yıl Galatasaray 75 puanla şampiyon olurken, Medipol Başakşehir 72 puan ve averajla Fenerbahçe'nin ardından ligi 3. sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesi

Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansı kalmayan Medipol Başakşehir'in son hafta öncesinde ligi ikinci sırada tamamlaması da kesinleşti.

Süper Lig'de son haftaya Beşiktaş'ın 4 puan önünde giren Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme turu oynayacak.