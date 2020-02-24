Medipol Başakşehir, uzatmada bulduğu golle Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Süper Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 90+1. dakikada bulduğu golün ardından 2-1 kazandı.
Başakşehir 43. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Caiçara'nın geri pasındaki büyük hatası sonrasında Aminu Umar'ın yaptığı vuruşla geldi. Deplasman ekibinde 90+1. dakikada sahneye çıkan Skrtel, takımına kritik galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 46 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste kaybettiği 2 maçın ardından puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
(46) Başakşehir
(45) Trabzonspor (1 maçı eksik)
(45) Galatasaray
(45) Sivasspor
(39) Alanyaspor
(38) Fenerbahçe
(37) Beşiktaş
Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta tribünde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybtti.
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