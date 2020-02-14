Medipol Başakşehir, haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı tek golle mağlup etti

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Medipol Başakişehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. FAtih Terim Stadyumu'ndan oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba kaydetti.
Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Medipol Başakşehir puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir'de sarı kart gören Enzo Crivelli cezalı duruma düştü.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ve 36 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak.
Süper Lig Puan Durumu
1- Başakşehir (43)
2- Sivasspor (42) -1 Maç eksik
3- Trabzonspor(41) -2 Maç eksik
4- Alanyaspor (39) -1 Maç eksik
5- Galatasaray(39) -1 Maç eksik
6- Fenerbahçe (38) -1 Maç eksik
7- Beşiktaş (36)
Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş’ı tek golle mağlup etti ve Sergen Yalçın’a Beşiktaş’ın başında ilk mağlubiyetini yaşattı.
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