McLaren'de koronavirüs nedeniyle 1200 kişi işten çıkabilir

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.
Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.
Üç büyüklerin peşindeki İM Kayserispor'un yıldız futbolcusu Bernard Mensah için transfer iddiaları bitmiyor... Yunan basınında çıkan habere göre PAOK, Mensah için kesenin ağzını açtı.
Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef kanat bölgesi... Jeremain Lens'ten istenilen performansı alamayan siyah-beyazlılar, Lens ile yolları ayırıyor. Beşiktaş'ta hedefteki isimler ise Edwin Gyasi ve Gökhan Töre.
Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor... İmparator'un yapacağı değişimin ayak sesleri duyulurken; işte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues'ten kalan ödeme taksidi konusunda Al Ittihad Kulübü ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun taksidinin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın kasasına girecek rakam da belli oldu.
Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Feyenoord forması giyen Leroy Fer'i gündemine aldı. Beşiktaş, Leroy Fer için sözleşme teklif edecek.