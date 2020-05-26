McLaren'de koronavirüs nedeniyle 1200 kişi işten çıkabilir

SPOR GÜNDEMİ

Üç büyükler peşindeydi... Mensah için kesenin ağzı açıldı Üç büyükler peşindeydi... Mensah için kesenin ağzı açıldı Üç büyüklerin peşindeki İM Kayserispor'un yıldız futbolcusu Bernard Mensah için transfer iddiaları bitmiyor... Yunan basınında çıkan habere göre PAOK, Mensah için kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

Yeni kanatlarla Kartal uçacak Yeni kanatlarla Kartal uçacak Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef kanat bölgesi... Jeremain Lens'ten istenilen performansı alamayan siyah-beyazlılar, Lens ile yolları ayırıyor. Beşiktaş'ta hedefteki isimler ise Edwin Gyasi ve Gökhan Töre.

Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor... Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor... İmparator'un yapacağı değişimin ayak sesleri duyulurken; işte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...

Sonunda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi... Sonunda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi... Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues'ten kalan ödeme taksidi konusunda Al Ittihad Kulübü ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun taksidinin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın kasasına girecek rakam da belli oldu.

Forma giydiği 4 takım da küme düştü Forma giydiği 4 takım da küme düştü Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı