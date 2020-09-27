Mbwana Samatta Bulut'lu

Fenebrhaçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde sahaya sürülebilir. Sarı-Lacivertliler’de Kosovalı golcü Vedat Muriqi’nin ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray’a karşı yapacak.
İLK 11 ÇIKMAZSA SONRADAN GİRECEK
Genç çalıştırıcının Kanarya’da sadece 2 idmana çıkabilen yıldız futbolcu konusunda kararını maç saatinde vermesi bekleniyor. Mbwana Samatta ilk 11’de sahaya çıkmasa bile sonradan kesinlikle oyuna alınacak ve ilk maçında taraftarlarına kendini gösterecek.
'Coşku sadece 20 dakika sürdü'
Süper Lig'de 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 3. hafta maçında 3-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Tarbzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri Eddie Newton ve Hamza Hamzaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." dedi.