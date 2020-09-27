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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 08:00
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Mbwana Samatta Bulut'lu

Mbwana Samatta Bulut'lu

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AKŞAM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni transfer Mbwana Ally Samatta hakkında son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.

Fenebrhaçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde sahaya sürülebilir. Sarı-Lacivertliler’de Kosovalı golcü Vedat Muriqi’nin ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray’a karşı yapacak.

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İLK 11 ÇIKMAZSA SONRADAN GİRECEK

Genç çalıştırıcının Kanarya’da sadece 2 idmana çıkabilen yıldız futbolcu konusunda kararını maç saatinde vermesi bekleniyor. Mbwana Samatta ilk 11’de sahaya çıkmasa bile sonradan kesinlikle oyuna alınacak ve ilk maçında taraftarlarına kendini gösterecek.

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Mbwana Samatta Bulut'lu

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