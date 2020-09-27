Mbwana Samatta Bulut'lu

Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 3. hafta maçında 3-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Tarbzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri Eddie Newton ve Hamza Hamzaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fener'e kötü haber geldi! Ze Luis, Porto'da kalıyor

Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.