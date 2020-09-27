Fatih Terim'in derbi motivasyonu: Erol Bulut'un meşhur fotoğrafı

AKŞAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almak istiyor. Kurt teknik adam, takımı da bu şekilde motive etti

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor’un başındayken, Fraport TAV Antalyaspor’u 4-0 yenerek Türkiye Kupası finaline çıktıkları maçın ardından bir sevinç fotoğrafı paylaşmıştı. Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı kupada elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim’in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu. Bu kare, o dönemde çok tartışılmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe’yle anlaşan Bulut, Kanarya’yla ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı ise o fotoğrafı unutmadı.