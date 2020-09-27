Fatih Terim'in derbi motivasyonu: Erol Bulut'un meşhur fotoğrafı

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor’un başındayken, Fraport TAV Antalyaspor’u 4-0 yenerek Türkiye Kupası finaline çıktıkları maçın ardından bir sevinç fotoğrafı paylaşmıştı. Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı kupada elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim’in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu. Bu kare, o dönemde çok tartışılmıştı."ÖNCE CAMİA SONRA BENİM İÇİN"
Bu sezon Fenerbahçe’yle anlaşan Bulut, Kanarya’yla ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı ise o fotoğrafı unutmadı.İmparator, o karenin rövanşını almaya çalışacak. Fatih Terim’in futbolcularıyla yaptığı motivasyon konuşmasında da bu konuyu açtığı ve “Bu maçı önce Galatasaray camiası için sonrasında da benim için kazanacaksınız.” dediği öğrenildi.
'Coşku sadece 20 dakika sürdü'
Süper Lig'de 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 3. hafta maçında 3-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Tarbzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri Eddie Newton ve Hamza Hamzaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." dedi.