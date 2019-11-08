Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7572
  • 6,3537
  • 270.536
  • 103452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mbaye Diagne, PSG maçı sonrası soyunma odasında Vanaken ile birbirine girdi

Mbaye Diagne, PSG maçı sonrası soyunma odasında Vanaken ile birbirine girdi

Mbaye Diagne, PSG maçı sonrası soyunma odasında Vanaken ile birbirine girdi

Club Brugge’un Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda PSG’ye 1-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltı ile eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne, maç sonrası soyunma odasında Vanaken ile birbirine girdi.

Devler Ligi'nde Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Belçika basınının hedefinde Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.

Belçika basını maç sonrası Club Brugge'un soyunma odasında tansiyonunun yükseldiğini yazdı. Penaltıyı kullanması engellenen Vanaken'in, soyunma odasına sinirli girdiği ve su şişesini kırdığı ifade edildi. Diagne ile sözlü tartışma yaşanmasının ardından da Fildişi Sahilli Simon Deli'nin araya girerek ortamı yatıştırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan yaşanan tartışmalar Diagne ile sınırlı kalmadı. Takımın iki Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Denis ile David Okereke'nin de şiddetli bir tartışma yaşadığı bildirildi. Tüm bu yaşananların teknik direktör Philippe Clement'ın soyunma odasına girmesinin ardından sona erdiği kaydedildi.

(Fotomaç)


Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube´da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bi

Şarkıcı Fatih Bulut Asker Eğlencesinde Havaya 11 El Ateş Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Adını Truvalı Helen'den almış! Faydaları hayat kurtarıyor