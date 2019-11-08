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  3. Mbaye Diagne bir anda istenmeyen adam ilan edildi: Sorumsuz, bencil, Galatasaray'a dön!

Mbaye Diagne bir anda istenmeyen adam ilan edildi: Sorumsuz, bencil, Galatasaray'a dön!

Mbaye Diagne bir anda istenmeyen adam ilan edildi: Sorumsuz, bencil, Galatasaray'a dön!

Şampiyonlar Ligi’nde PSG maçında kazanılan penaltıda arkadaşının elinden topu alıp atışı kaçıran ve Club Brugge’ü yakan Senegalli golcü istenmeyen adam ilan edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında krize neden oldu. Fransız ekibi 1-0 öndeyken Belçika takımı 76. dakikada penaltı kazandı. Takım arkadaşı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışını kullanan Diagne, yaptığı vuruşu gole çeviremeyince takımını yaktı. Senegalli oyuncuyu topa tutan Belçika basını, "Bu kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil. Diagne kalan aylarını tribünde geçirsin" yorumunu yaptı. Kulübün eski yıldızlarından Marc Degryse ise, "Diagne, güzel giden akşamda her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Bu oyuncu derhal Galatasaray'a dönsün" tepkisini gösterdi.

(Sabah)


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