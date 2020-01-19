Max Kruse'dan transfer açıklaması: Fenerbahçe'den ayrılmam

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse'nin 3 kulübün listesinde olduğu iddia edilmişti ancak sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgilere göre Alman futbolcu için şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.
Fenerbahçe'deki kariyerine devam etmek isteyen Kruse, "İstanbul ve Fenerbahçe'de çok mutluyum, buraya daha yeni yeni alışıyorum. Gün geçtikçe takıma çok daha büyük katkılar sağlayacağım, taraftarın bana olan desteğinden dolayı onlara minnettarım" dedi.
(Sporx)
Burnley Menajeri Dyche, golcü oyuncuya övgüler yağdırırken, “18 milyon Pound konuşuluyor, bu transfer imkansız” dedi.
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'ye Max Kruse'un transferi için lu ana kadar bir teklif ulaşmadı ve Alman futbolcu da kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istiyor.
Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'un yerine Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan'ın peşine düştü.
Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde en skorer görüntüsünü ortaya koyduğu Sivasspor’u yine boş geçmek istemiyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.
Galatasaray'ın Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kırmızılı takımdan neden ayrıldığını açıkladı.