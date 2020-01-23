Max Kruse gitti gidiyor

MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor...

AKŞAM

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle yıldız oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Almanya’dan ve İngiltere’den talipleri olan Kruse için gelen teklifl eri değerlendirmeye aldı. Frankfurt ve Werder Bremen’in teklifte bulunduğu oyuncuya Premier Lig ekibi Leicester City de talip oldu.