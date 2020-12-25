Marius Sumudica'dan başkan Mehmet Büyükekşi için olay sözler

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Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, başkan Mehmet Büyükekşi için “Kulübü sıfırdan organize ettim ama başkan mart-nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, Arabistan’dan gelen teklifi futbolcularına gösterdiğini ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını onlara söylediğini belirtti. Rumen hocanın, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi için söylediği sözler ise gündem olacak cinstendi.



Rumen basınına konuşan Sumudica’nın açıklamaları şöyle:

“FUTBOLCULARA TEKLİFİ GÖSTERDİM VE KALACAĞIMA DAİR SÖZ VERDİM”

"Maçtan önce teknik toplantıda futbolcularımla konuştum. Onlarla gurur duyuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi gösterdim ve açık açık konuştum. Teklifin ne olduğunu söylememe gerek yok. Kazandığımız son maç öncesi futbolcularıma burada kalacağıma dair söz verdim. Son kazandığımız maç sonrası futbolcularım "Burada kal" diye ısrar ettiler. Bugün ya da yarın ayrılırdım tek sorun Suudi Arabistan'ın kapalı olması ama bir çözüm de her zaman vardır.

“BUGÜN YA DA YARIN AYRILIRDIM AMA BUNU YAPMADIM”

Kazandıktan sonra oyuncuların soyunma odasında söylediği ilk şey 'Hoca! Burada kal' oldu. Yaza kadar yanlarında kalacağıma söz verdim. Bugün ya da yarın ayrılırdım ama ben bunu yapmadım. Fenerbahçe, Beșiktaş, Bașakșehir'i yenmek öyle kolay şeyler değil. Suudi Arabistan'da bunu iyi bilen futbol insanları var. Benim orada çok iyi bir ismim var.

“KULÜBÜ SIFIRDAN ORGANİZE ETTİM AMA BAŞKAN BANA SAYGISIZLIK YAPTI”

Son 7 maçta 6 galibiyet aldım, bir maç eksik ve dördüncü sıradayım. Alanya maçını yendiğimiz takdirde birinci sırada olma durumumuz bile var. Neredeyse her şeyi yapıyorum, bu yüzden herkes tarafından takdir ediliyorum. Oyuncular için savaşıyorum, bu kulübü sıfırdan organize ettim ama başkan mart-nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır.

“BURADA KALMAMIN TEK SEBEBİ FUTBOLCULAR VE HAYRANLARIM”

Verdiğim karar için pişman değilim. Burada kalmamı sağlayan oyuncularım. Türkiye'nin eski büyük oyuncuları bile Gaziantep şu an Türkiye'nin en iyi takımı diyorlar. Etkilenmemek elde değil. Burada kalmamı sağlayan tek şey beni seven bir oyuncu grubunun olması ve hayranlarım. Bana karşı kötü yorum yok! Kasımpaşa'yı 4-0 yenmek muazzam."