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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:14

Marcos Rojo'nun yüksek maaşı Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor

Marcos Rojo'nun yüksek maaşı Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor

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Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Sol ayağını iyi kullanabilen tecrübeli bir stoper arayan Fenerbahçe, Roma’nın Kolarov’u bırakmaması üzerine M.United’da oynayan Marcos Rojo ile ilgilenmeye başladı fakat sarı lacivertliler bu transferde de bir hayli terleyeceğe benziyor.

EVERTON BİZİM RAKİBİMİZ

Leicester City’den alınan Maguire’den sonra iyice geri planda kalan ve takımdan ayrılmaya karar veren Rojo’nun Everton’a gitmesine izin vermeyen M.United yönetiminin kararı yıldız futbolcuyu bir hayli kızdırırken, Glazer'ların ‘Everton Şampiyonlar Ligi’ne kalma adına bizim rakibimiz’ tavrı iki kulüp arasındaki köprüleri attı. Rojo’nun Marco Silva’nın yanına gönderilmesini veto eden M.United’ın İtalyan kulüplerinden teklif beklediği bildirilirken, yıldız futbolcunun aldığı maaşın yüksek olması Serie A devlerinin harekete geçmesini engelleyen en büyük problemlerin başında geliyor.

ROJO İÇİN FRANSA İTALYA VE İSPANYA KULÜPLERİ DEVREDE 

İtalya’da 4 gün sonra kapanacak olan transfer sezonu Rojo’yu beklemeye iterken, Fenerbahçe’nin Arjantinli stoper için devreye girdiği fakat Rojo’nun aldığı yüksek maaş sebebiyle Comolli’nin de şimdilik beklemeye geçtiği ifade edildi. 

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