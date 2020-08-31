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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:00
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Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro...

Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro...

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AKŞAM

Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.

Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transferde dikkatli davranan Galatasaray’da orta sahaya minimum 2 takviye yapılması gerekiyor. Ancak Cim-Bom, satış yapmadan bonservisli oyuncu alamıyor. İşte tam bu dönemde takımın solak stoperi Marcao’ya Premier Lig’den teklif geldi. Brezilyalı savunmacıya İngiliz takımı Newcastle United talip olurken, Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını 22 milyon euro ile çaldıkları öğrenildi. Ancak yönetim, futbolcunun sonraki satışından da yüzde 10’luk bir pay istedi. Sonrasında Newcastle teklifi değiştirdi.

Belhanda transferi yakın zamanda önemli gelişmelere gebe

KISA SÜREDE YANIT İSTENDİ 

Newcastle United, 22 milyon euroluk ilk teklifini 19 milyon+yüzde 10’a çekti. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Newcastle United’a yakınlığıyla bilinen Magpie Media’nın haberine göre; Galatasaray’a teklifte bulunan İngilizlerin kısa süre içerisinde cevap bekledikleri belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşecek olan Sarı-Kırmızılı yönetiminin kararını bu görüşmeden sonra vereceği kaydedildi. Tecrübeli hocanın da orta saha takviyeleri sebebiyle satışa onay vermesi bekleniyor.

Aslan için kura vakti

NEWCASTLE UNITED’I TAKİBE ALDI 

24 yaşındaki savunmacının ise Instagram hesabından Newcastle United’ı takibe alması dikkat çekti. Marcao geçtiğimiz sezon parçalı formayla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Galatasaray, Brezilyalı stoperi sattıktan sonra orta sahaya takviyeleri daha rahat yapacak. Listede bonservisi elinde olan futbolcular da bulunuyor. Ancak G.Saray, Marcao’nun gidişi sonrasında bonservisli oyuncular için de nabız yoklayabilecek. Sarı-Kırmızılı takımda Marcao sonrasında da satışların devam etmesi bekleniyor

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Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro...
Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro...

Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro...

Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.

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