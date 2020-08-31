Aslan için kura vakti

AKŞAM

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak. Tek maç eleminasyon sisteminde yapılacak eşleşmelerde Sarı-Kırmızılılar ilk maçına 17 Eylül'de çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00’te başlayacak.

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CİMBOM 17 EYLÜL'DE SAHAYA ÇIKACAK

Kura çekimi beIN SPORTS’tan ve UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül’de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül’de oynanacak. Yani Sarı-Kırmızılılar, 17 Eylül’de sahaya çıkacak. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasından bazıları ise şöyle: Göteborg, CSKA Sofi a, Servette FC, Olimpija Ljubljana, Maccabi Haifa, B36 Torshavn, Aris, Bodo/Glimt, Honved Budapest, Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku, Hibernians FC, Viking Stavanger, Riteriai.

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