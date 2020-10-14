Marcao uçuşa geçti, Saracchi çakıldı

AKŞAM

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi, piyasa değerini 5,5 milyondan 9 milyon euroya çıkardı. Takım arkadaşı Marcelo Saracchi ise onun aksine değer kaybı yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa’nın gözde kulüplerinin dikkatini çeken Marcao’nun transfermarkt piyasa değeri güncellendi.

Aslan’ın 4 milyon euro karşılığında Portekiz’in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao’nun yükselen formu, değerine de yansıdı. 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin transfrmarkt güncel piyasa değeri 5,5 milyondan 9 milyon euroya yükseldi.

Ve Muslera uzatıyor...

BU SEZON SONU BİTECEK

Sarı-Kırmızılılar ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor. Takımda kalması halinde önümüzdeki sezon alacağı garanti maaş 900 bin euroya yükselecek.

Cim-Bom’un Leipzig’den kiraladığı Saracchi ise değer kaybı yaşadı. Uruguaylı futbolcunun transfermarktaki tahmini bonservis bedeli 8’den 6,5 milyon euroya geriledi. Saracchi’nin kiralık sözleşmesi bu sezon bitecek.



0: Brezilyalı savunmacı Marcao, bu sezon 4 lig karşılaşmasında 360 dakika sahada kaldı. Maç ve dakika kaçırmadı.

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