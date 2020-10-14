Marcao uçuşa geçti, Saracchi çakıldı

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa’nın gözde kulüplerinin dikkatini çeken Marcao’nun transfermarkt piyasa değeri güncellendi.
Aslan’ın 4 milyon euro karşılığında Portekiz’in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao’nun yükselen formu, değerine de yansıdı. 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin transfrmarkt güncel piyasa değeri 5,5 milyondan 9 milyon euroya yükseldi.
BU SEZON SONU BİTECEK
Sarı-Kırmızılılar ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor. Takımda kalması halinde önümüzdeki sezon alacağı garanti maaş 900 bin euroya yükselecek.
Cim-Bom’un Leipzig’den kiraladığı Saracchi ise değer kaybı yaşadı. Uruguaylı futbolcunun transfermarktaki tahmini bonservis bedeli 8’den 6,5 milyon euroya geriledi. Saracchi’nin kiralık sözleşmesi bu sezon bitecek.
0: Brezilyalı savunmacı Marcao, bu sezon 4 lig karşılaşmasında 360 dakika sahada kaldı. Maç ve dakika kaçırmadı.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.
İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.