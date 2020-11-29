Maradona, 344 milyon lira borçla öldü!

AKŞAM

Diego Armando Maradona'nın 33 milyon pound vergi borcu olduğu ortaya çıktı. 150 milyon pound kişisel serveti olduğu konuşulan Arjantinli efsanenin başı vergilerle beladaydı.

Dünya futbolunun efsanesi Arjantinli Maradona’nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer alırken, Maradona’ya yakın bir gazeteci futbolcu için “fakir öldü” dedi. Maradona’ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci Maradona için, “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü.” ifadesini kullandı. İddiaya göre Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 lira) daha az para vardı.



GERÇEKTEN ÇOK CÖMERTTİ

Bunun nedeninin ise efsane futbolcunun aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi. Öldüğünde yaklaşık 33 milyon pound (344 milyon 54 bin) vergi borcu olduğu belirtilen Maradona’nın İtalya’da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de üzgündü. Pisani, “İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Gerçekten çok cömertti.” dedi.

CEBİNDE 100 EURO YOKTU

Angelo Pisani, “Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Diego Armando Maradona’nın 150 milyon pound (1 milyar 566 milyon 337 bin) değerinde malı olduğu ifade edilirken bunlar arasında; mücevherler, araziler, Buenos Aires’te mülkler, 6 lüks araba, Küba ve İtalya’daki yatırımlar, Çin’deki futbol okulları yer alıyor.

RAPORLAR YANLIŞ

Maradona'nın ölümüne tanıklık eden hemşire, sağlık şirketine sunduğu raporun “bazı yalanlar” içerdiğini kabul etti. Sabah 9.20’de yaşamsal belirti göstermeyen Maradona için 12.17’de yardım çağrısı yapıldığı iddia edildi!



YAŞAMAK İSTEMEDİ

60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Maradona hakkında yakın arkadaşı Stefano Ceci, “Maradona ölmek istedi. Artık yaşamak istemiyordu. Diego, 15 yaşına geldiğinde Diego olmayı bıraktı.” diye konuştu.



MEZARI AÇIN

Maradona'nın kanunen kabul ettiği 5 çocuğu bulunuyor. Arjantinli yıldız Küba’daki üç çocuğun daha babası olduğunu ve onlara soyadını vereceğini duyurmuştu. Santiago Lara adlı kişi de çocuğunun babasının Maradona olduğunu iddia ederek DNA için mezarın açılmasını istedi. Maradona, mirasçıları için, “Sizlere hiçbir şey bırakmayacağım, tüm paramı bağışlayacağım. Hayatım boyunca koşarak kazandığım şeyleri size vermeyeceğim.” demişti.



BİRBİRLERİNE GİRDİLER



Maradona'nın büyük bir vergi borcu bulunsa da 150 milyon pound olduğu konuşulan kişisel serveti yüzünden mirasçıları birbirine girdi. Çocukları, eski kız arkadaşları ve akrabaları arasında savaş çıktı.

EL SALLADI

Maradona'nın evinin önündeki son görüntüleri ortaya çıktı. Efsane isim, evine doğru yürürken komşuları videosunu çekti. Videoda küçük bir kız Maradona’ya, “Hola Diego (Merhaba Maradona)” diye seslendi. Maradona o anda döndü ve küçük kıza el salladı.



GOLDE PAYIM VAR

İngiltere ile Arjantin arasında oynanan, futbol tarihinin unutulmaz maçlarından 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinin Tunuslu hakemi Ali Bin Nasır, Arjantinli efsanenin attığı ikinci golde oyunu durdurmadığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Nasır, “Üç kere düşürmeye çalıştılar ama zafer arzusuyla ilerliyordu. Kale sahasına girene kadar her seferinde ‘avantaj’ diye bağırdım. Bir insan ve bir hakem olarak bu tarihi başarıda rol oynadığım için gururlu ve onurluyum.” dedi.



Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor