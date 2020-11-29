Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor

Albayrak hat-trick yapan Diagne'yi pazarlığa çıkardı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne'nin bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu isteyenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi. Diagne artık 15 milyon Euro" dedi.