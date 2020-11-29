Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor

Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor.
Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.
Geçen çarşamba hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ilk futbol oynadığı ve isminin Diego Armando Maradona Stadyumu olarak değiştirildiği Argentinos Juniors futbol takımı stadyumunun duvarlarına Maradona figürü çizildi.
Maradona'nın yüzünün resmedildiği duvarın önüne hayranları Maradona'yı anmak için çeşitli eşyalar ve kartlar bıraktı.
��️ Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor.— Akşam Spor (@aksamspor) November 28, 2020
Hayranları, #Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyorhttps://t.co/XxV5YuDw4q pic.twitter.com/vNdjgS0x83
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne'nin bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu isteyenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi. Diagne artık 15 milyon Euro" dedi.
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Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor. Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.