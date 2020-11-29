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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 00:24
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Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor

Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor

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AA

Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor. Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor.

Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Geçen çarşamba hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ilk futbol oynadığı ve isminin Diego Armando Maradona Stadyumu olarak değiştirildiği Argentinos Juniors futbol takımı stadyumunun duvarlarına Maradona figürü çizildi.

Maradona'nın yüzünün resmedildiği duvarın önüne hayranları Maradona'yı anmak için çeşitli eşyalar ve kartlar bıraktı.

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Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor
Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor

Hayranları, Maradona'nın doğduğu evde yas tutuyor

Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor. Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.
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