Manchester United, Newcaste United'ı farklı geçti

Karşılaşmanın 2. dakikasında Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Manchester ekibi, 23. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakaladı.
İkinci yarıda kazanılan penaltı atışından yararlanamayan Portekizli Bruno Fernandes, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, 90. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 90+6. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle Manchester United puanını 6'ya çıkardı, Newcastle United ise 7 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
La Liga'nın 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.
Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.