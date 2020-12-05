Manchester United, eski günlerini hatırlatıyor

Haftaya 9. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki West Ham United'a konuk oldu.
West Ham United, soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Manchester United, Pogba'nın 65, Greenwood'un 68 ve Rashford'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Manchester ekibi arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.
Bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 19 çıkardı. West Ham United ise 17 puanda kaldı.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldukları maçtan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Hatayspor maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Alanyaspor'un da kaybetmesiyle puanları eşitledi ve zirveye ortak oldu.
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Hatayaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Diagne bu golleri son 3 maçta kaydetti.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.