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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:44
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Manchester United, eski günlerini hatırlatıyor

Manchester United, eski günlerini hatırlatıyor

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AA

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 3-1 yendi.

Haftaya 9. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki West Ham United'a konuk oldu.

West Ham United, soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Manchester United, Pogba'nın 65, Greenwood'un 68 ve Rashford'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Manchester ekibi arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 19 çıkardı. West Ham United ise 17 puanda kaldı.

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