City, Fulham'ı 2 golle geçti

Haftaya 11. sırada başlayan Manchester City, 17. sıradaki Fulham'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 5. dakikada Sterling'in ve 26. dakikada De Bruyne'ün (penaltıdan) attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Bir maç eksiği bulunan Manchester City puanını 18'e yükseltirken, Fulham 7 puanda kaldı.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.