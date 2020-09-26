Mame Biram Diouf: 'Tanrı bize yardım etti, 3 puanı aldık'

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık ve 3 puanı aldık." dedi.
Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve maçın tek golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Diouf, "Tanrı da bize yardım etti ve 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediği anlar. Ben de o anın içindeydim ama takım arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yardım ettiler." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 biten Göztepe - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, teknik sorumlusu Ersin Parlatan ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçı değerlendirdi.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.