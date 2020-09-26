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Süper Lig'de 1-0 Atakaş Hatayspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından iki takımın teknik direktörleri Ömer Erdoğan ve Mehmet Altıparmak maçın ardından düzenledikleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, maçın genelinde daha fazla topa sahip olan, hücumu düşünen, zaman zaman 3. bölgede baskı yapan ve rakibini oyuna sokmayan bir Hatayspor olduğunu söyledi.

Oyuncularına gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım sahada çok büyük bir mücadele gösterdi. Çok karakterli oyuncular. Oyuncularımla çalışmaktan çok büyük bir keyif ve gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamını getiririz. Tabii yenince her şey güzel oluyor. Şimdi bunun mutluluğunu yaşayacağız. Yarından itibaren de Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapacağız. İnşallah hem gol yememe serisi hem de puanlar devam eder, rahat bir şekilde ligi iyi bir yerde bitiririz.

ALTIPARMAK: "ÖNE GEÇTİKTEN SONRA TAMAMEN DEFANS YAPTILAR"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maça dengeli başladıklarını, rakiplerinin hızlı hücumla golü bulmayı amaçladığını söyledi.

Rakiplerinin ilk yarıda hemen hemen hiç atak yapamadığını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

İkinci yarı rakibin üzerimize biraz daha geleceğini biliyorduk. Ona göre de Yusuf'u ön tarafa aldık, değişikliğimizi yaptık. Aslında rakibi iki kere yakaladık ama rakip de belki de hiç ummadığı bir anda çıkarken yakaladığı topla öne geçti. Öne geçtikten sonra zaten tamamen defans yaptılar. Oyunu kurtarma adına ataklar yaptık. Bizim adımıza çok fazla pozisyon olmadı. Yaptığımız kişisel hatalarla rakibimiz pozisyon buldu. Kısacası atanın kazanacağı bir karşılaşmaydı. Rakibimiz golü attı ve kazandı.

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