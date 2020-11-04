Mamadou Sakho, doping savaşını kazandı

2016'da Liverpool'da oynadığı dönemde "higenamine" adlı maddeyi kullandığı gerekçesiyle futboldan 30 gün men cezası alan ve söz konusu maddenin doping içermemesinin sonradan anlaşılması üzerine aklanan 30 yaşındaki Sakho'nun, WADA'ya karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.
Davayı kaybeden WADA, verilen men cezasının hatalı olduğunu kabul ederek 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı maddi zararı karşılamayı üstlendi.
"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ"
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Sakho, "Ailem, arkadaşlarım ve bu zor süreçte yanımda olan herkes adına çok mutluyum. Profesyonel bir sporcu veya futbolcunun böyle bir durumla karşılaşması kolay değil. Suçlanabileceğiniz en kötü şey, doping. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Sakho, o dönem verilen ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalinde Liverpool formasıyla Sevilla karşısında görev alamamış ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna seçilememişti.
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