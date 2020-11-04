  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Mamadou Sakho, doping savaşını kazandı

Mamadou Sakho, doping savaşını kazandı

Paylaş

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Mamadou Sakho, 2016 yılında doping yaptığı gerekçesiyle aldığı cezadan aklanması nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansından (WADA) tazminat alacak.

2016'da Liverpool'da oynadığı dönemde "higenamine" adlı maddeyi kullandığı gerekçesiyle futboldan 30 gün men cezası alan ve söz konusu maddenin doping içermemesinin sonradan anlaşılması üzerine aklanan 30 yaşındaki Sakho'nun, WADA'ya karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Davayı kaybeden WADA, verilen men cezasının hatalı olduğunu kabul ederek 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı maddi zararı karşılamayı üstlendi.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Sakho, "Ailem, arkadaşlarım ve bu zor süreçte yanımda olan herkes adına çok mutluyum. Profesyonel bir sporcu veya futbolcunun böyle bir durumla karşılaşması kolay değil. Suçlanabileceğiniz en kötü şey, doping. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakho, o dönem verilen ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalinde Liverpool formasıyla Sevilla karşısında görev alamamış ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna seçilememişti.

Ronaldo'ya tepki büyüyor: Kimseye saygısı olmayan cahilin teki!

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

Mamadou Sakho, doping savaşını kazandı
Mamadou Sakho, doping savaşını kazandı

Mamadou Sakho, doping savaşını kazandı

Karabağ, Sivasspor maçına hazır
Karabağ, Sivasspor maçına hazır

Karabağ, Sivasspor maçına hazır

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Karabağ: Başka ülkede değiliz öz vatanımızdayız
Karabağ: Başka ülkede değiliz öz vatanımızdayız

Karabağ: Başka ülkede değiliz öz vatanımızdayız

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor ile Avcı anlaşamadı
Antalyaspor ile Avcı anlaşamadı

Antalyaspor ile Avcı anlaşamadı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Haaland'ın neden Bayern Münih forması giyemediği belli oldu
Haaland'ın neden Bayern Münih forması giyemediği belli oldu

Haaland'ın neden Bayern Münih forması giyemediği belli oldu

Alman devi Bayern Münih'in, 2017 ve 2019'da olmak üzere 2 defa Erling Haaland'ı istediği fakat Bavyera ekibinde forma giyen Robert Lewandowski'nin varlığının transfere engel olduğu ortaya çıktı.

Yılın Sporcusu Ozan Tufan oldu
Yılın Sporcusu Ozan Tufan oldu

Yılın Sporcusu Ozan Tufan oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde, Yılın Sporcusu Ozan Tufan seçildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar
Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu... “Dorukhan'a ‘git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız. Ljajic'le konuştuk. İyi olacağını söylüyor. Ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım, teknik ekibin yetki alanında. Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor!”

Ronaldo'ya tepki büyüyor: Kimseye saygısı olmayan cahilin teki!
Ronaldo'ya tepki büyüyor: Kimseye saygısı olmayan cahilin teki!

Ronaldo'ya tepki büyüyor: Kimseye saygısı olmayan cahilin teki!

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüse yakalandığı süreçte yaptığı açıklamalar başına iş açmaya devam ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.