Maaş yükü Galatasaray'ın belini büküyor! Şampiyonluk gelmezse kriz kapıda

Galatasaray ekonomisini döndürmek için bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmaya mecbur. Sarı-Kırmızılılar eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidip 40 milyon Euro'luk gelirin sahibi olmazsa yeni sezonda büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayacak. Galatasaray Yönetimi, takımın 52 milyon Euro'luk maaş yükünü taşıyamayacak.

Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda gibi yüksek maaşlı yıldızlarla yollar ayrılma noktasına gelecek. Beşiktaş benzer bir durumu şampiyon olduğu sezonlardan sonra yaşamıştı. Siyah beyazlılar birçok önemli yıldızla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

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