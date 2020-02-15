Maaş yükü Galatasaray'ın belini büküyor! Şampiyonluk gelmezse kriz kapıda

Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda gibi yüksek maaşlı yıldızlarla yollar ayrılma noktasına gelecek. Beşiktaş benzer bir durumu şampiyon olduğu sezonlardan sonra yaşamıştı. Siyah beyazlılar birçok önemli yıldızla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u Sapunaru'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galip geldi ve puanını 15'e yükseltti.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.