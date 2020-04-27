Lukas Podolski'den Antalyaspor'un 12 yaş altı takımı oyuncularına tavsiyeler

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın telekonferanslı buluşmasına sürpriz yaparak katılan Podolski, kendi futbol yaşamından örnekler verdiği çocuklara, mücadeleyi asla bırakmamalarını tavsiye etti.
Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını paylaşan Podolski, sorularını da yanıtladığı çocuklara, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin." önerisinde bulundu.
Alman futbolcu, en kısa zamanda 12 yaş altı takımın antrenmanını da ziyaret etmek istediğini ifade etti.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.
Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
Fransa'nın önde gelen spor yayın organlarından France Football, Beşiktaş'ın transfer planlarını deşifre etti.