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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 20:46
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 20:47

Lukas Podolski: 'Buraya tatil için gelmedim'

Lukas Podolski: 'Buraya tatil için gelmedim'

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Antalyaspor'un hücum oyuncusu Lukas Podolski, düzenlenen imza töreninde konuştu.

Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"DESTEK DEVAM ETMELİ"

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'e borcu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Geldiğim ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu zamana kadar oynadığımız zorlu mücadelelerde verdiğiniz destek önemliydi. Henüz hiçbir şey bitmedi, Fenerbahçe maçı var, destek devam etmeli. Başkanımız Ali Şafak Öztürk başta olmak üzere Servet Çavuşoğlu'na çok teşekkür ederim. Onlara borcum var. Bütün gücümle bu takıma destek vereceğim." diye konuştu.

"BEN BURAYA TATİLE GELMEDİM"

Antalyaspor'a katkı sağlamak için geldiğini vurgulayan Alman yıldız, "Ben buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yerlere getirmek için geldim. Antalyaspor'un iyi bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, böyle bir ekibe sahibiz. Umuyorum ki her şey profesyonel şekilde ilerleyecek." dedi.

"TAKIM OLARAK İYİ YOLDAYIZ"

Antalyaspor'da uzun süreli hedefleri olduğunu dile getiren Podolski, "Buraya sadece 6 aylık ya da 1,5 senelik gelmedim. Umarım önümüzdeki yıllarda da başarılı yıllar geçiririz burada. Umuyorum ki çok başarılı olacağız. Ben takıma katkıda bulunmakla yükümlü olan bir oyuncuyum. Takım olarak iyi bir yoldayız. Bunu şehir ve takım olarak birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "GOLLERİNİ FENERBAHÇE'YE SAKLIYOR"

Etkinliğe katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Podolski'nin kalitesinin ortada olduğunu, takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını söyledi.  

Podolski'nin Antalya'ya kazanmaya geldiğini belirten Öztürk, "Başarılı bir sporcu, Antalya'yı çok seviyor. Para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Podolski, dünya kupası kazanan bir takımın oyuncusuydu. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor." diye konuştu.

Podolski'nin Antalyaspor performansı

Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, yeni takımında forma giydiği 3 lig maçında 32 dakika süre aldı. 

Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk golünü Süper Lig'in 23. haftasında son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

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