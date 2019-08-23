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aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 10:20
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 10:24

Luiz Gustavo olmazsa Fenerbahçe, Fernandinho için görüşmelere başlayacak

Luiz Gustavo olmazsa Fenerbahçe, Fernandinho için görüşmelere başlayacak

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Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Bir yandan Luiz Gustavo için Marsilya ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe, diğer yandan Brezilyalı futbolcunun alternatifleriyle masaya oturmuş durumda.

GUSTAVO OLMAZSA FERNANDİNHO

Gustavo’yu transfer etmek için Fransız devine 5 milyon Euro teklif eden, fakat Marsilya’nın ‘7 milyon euro’dan aşağı olmaz’ diyerek yanıt verdiği Fenerbahçe görüşmelere tam gaz devam ederken, Comolli’nin kapalı kapılar ardında M.City’nin yıldız futbolcusu Fernandinho’yla da dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

RODRİ GELDİ FERNANDİNHO TAÇA ATILDI

İkinci haftası sona eren Premier Lig’de 1 dakika bile forma giyemeyen ve Atletico Madrid’den 70 milyon euro’ya transfer edilen Rodri’nin gerisinde kalacağı düşünülen Fernandinho’nun takımdan ayrılacağı belirtilirken, Fenerbahçe’nin tecrübeli orta saha için İngiliz deviyle görüşmelere başladığı ifade edildi. 2020’ye kadar kontratı bulunmasına rağmen bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirilen Manchester City, Fernandinho’yu bırakmayı kabul ederken Comolli’nin Ersun Yanal ile durumu istişare ettiği ve Luiz Gustavo’nun olamaması halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla el sıkışılacağı kaydedildi.

6 yıldır Manchester City'de forma giyen Fernandinho, geçtiğimiz sezon 42 maçta 1 gol 1 asist yapmıştı. 50 kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen oyuncu daha önce 8 sezon Shaktar Donetsk'te top koşturmuştu.

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SPOR GÜNDEMİ

Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır
Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır

Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır

Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.

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