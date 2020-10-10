Luis Suarez: Gözden çıkarılmayı kabullenmek kolay olmadı, yaşadıklarım nedeniyle ağladım

“YAŞADIKLARIM NEDENİYLE AĞLADIM”
Gözden çıkarılmasının ardından durumu kabullenmenin çok kolay olmadığını belirten Suarez, "O günler benim adıma gerçekten çok zordu. Yaşadıklarım nedeniyle ağladım. Kulübün bu süreçteki tutumu beni fazlasıyla yaraladı. Kimse bulunduğu ortamdaki dönemin bu şekilde sona ermesini istemez" değerlendirmesini yaptı.
Barcelona'dan ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Luis Suarez şu ifadeleri kullandı:
"Tesise gidip her zaman birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla değil de fafklı bir grupla antrenman yapmaya yollanmak berbat bir duygu. Eşim ne kadar mutsuz olduğumu görüyordu. Atletıco Madrid'den transfer teklifi geldiğinde kabul etmekten başka çarem yoktu.
BARCELONA TARİHİNE GEÇTİ
Barcelona'ya 2014 yılında 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Suarez, 6 yılda kaydettiği 198 golle kulüp tarihinin en skorer üçüncü futbolcusu olmuştu. Uruguaylı futbolcu, Barcelona ile bir Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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