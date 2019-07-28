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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 12:29
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 12:29

Luis Pedro Cavanda geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü

Luis Pedro Cavanda geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü

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Spor Tototo Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen, şimdilerde kariyerine Standard Liege'de devam eden Luis Pedro Cavanda geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

28 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Nandrin kenti yakınlarında Condroz yolu üzerinde panelvan bir araçla çarpıştı. McLaren aracıyla oldukça yavaş ilerlediği belirtilen Cavanda ve diğer araç sürücü kaza sonrasında hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Cavanda ve diğer sürücünün hafif yaralandığı belirtilirken, iki isimde de herhangi bir hatayi tehlike olmadığı vurgulandı.

(Sporx)

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