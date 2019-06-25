Ljubomir Fejsa ve Mohamed Diame ile anlaşan Fenerbahçe, ikili arasında tercih yapacak

Fenerbahçe'de ön libero transferi için iki isim gündeme geldi. Yönetim hem Ljubomir Fejsa hem de Mohamed Diame ile ön görüşmeleri yaptı, anlaşma zemini oluşturdu. Şimdi bu iki isimden biri tercih edilecek.

Yönetim ve Ersun Yanal oturup son kararı verecek. Diame 32 yaşında. Geçen sezon Newcastle United ile 29 Premier Lig maçında görev yaptı, bonservisi elinde. Senegal asıllı Fransız oyuncu hem on numara hem de ön libero pozisyonunda oynayabiliyor.

Fejsa ise 30 yaşında. Benfica ile sözleşmesi 2021'de biteceğinden, yönetim bu oyuncu için bonservis ödemek zorunda. Sırp oyuncu geçen sezon 33 maçta görev yaptı.

Ekonomik sıkıntı içindeki yönetim, bonservisi elinde olan Diame'ye sıcak bakıyor. Yanal'ın tercihi ise Fejsa. Yönetim, Benfica'yı bonservis konusunda ikna ederse bu transferin olma ihtimali yüksek.

(Sabah)