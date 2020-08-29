Liverpool'u deviren Arsenal, Community Shield şampiyonu

Community Shield finalinde Liverpool’u penaltı atışları sonucunda mağlup etmeyi başaran Arsenal, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup Şampiyonu Arsenal’ın karşı karşıya geldiği mücadelede, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny de 90 dakika oynadı. Arsenal Teknik Direktörü Arteta’nın ilk 11’de sahaya sürdüğü Elneny, iyi bir performans ortaya koydu. Wembley Stadı’nda oynanan mücadelede Arsenal, 12. Dakikada Aubameyang’ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
UZATMALAR OYNANMADI, PENALTILARA GEÇİLDİ
İkinci yarıda gol bulmak için baskısını artıran Liverpool, 73. dakikada Japon yıldızı Takumi Minamino’yla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmazken, mücadele 1-1 sona erdi. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada uzatma dakikaları oynanmazken, direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi. Liverpool’da penaltı atışlarını Salah, Fabinho, Brewster, Minamino ve Jones atarken, bu isimlerden Brewster’ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Arsenal’da atışı kullanan Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz ve Aubameyang ise vuruşlarında topu ağlara gönderdi ve Arsenal, penaltı atışları sonunda kupayı kazanan ekip oldu.
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