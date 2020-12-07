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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 00:24
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Liverpool, Wolwes'ı farklı geçti

Liverpool, Wolwes'ı farklı geçti

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AA

Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

Derbide gülen taraf lider Tottenham

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

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Kaldığı yerden devam! 0-2

Kaldığı yerden devam! 0-2

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F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

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