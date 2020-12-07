Liverpool, Wolwes'ı farklı geçti

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.
Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Yukatel Denizlispor maçında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.