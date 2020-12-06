Derbide gülen taraf lider Tottenham

Haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde puan tablosunun 14. sırasındaki Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Kane'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Yukatel Denizlispor maçında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçına damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u sahasında 2-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanla kapatmış, bu sene 11 maçta 21 puandayız. Bir eksik maçımız var, kazanırsak geçen senenin ilk yarısının puanını yakalayacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz." dedi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.