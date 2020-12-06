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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 22:07
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Derbide gülen taraf lider Tottenham

Derbide gülen taraf lider Tottenham

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AA

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde puan tablosunun 14. sırasındaki Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Kane'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.

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Derbide gülen taraf lider Tottenham
Derbide gülen taraf lider Tottenham

Derbide gülen taraf lider Tottenham

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.
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