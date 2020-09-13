Lisans çıkaramayan HK Kayserispor'dan altın 3 puan

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden HES Kablo Kayserispor, Zoran Kvrzic’in maçın 2. dakikasında attığı gol 1-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Bayram Bektaş'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golü yeni transfer Bosnalı Zoran Kvrzic kaydetti.
Kasımpaşa'nın 53. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Ligin ikinci haftasında Kayserispor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
3. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan taşıdığı ve ortaladığı topa ceza alanında gelişine vuran Kvrzic, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın ceza sahası içinde yerden pasında müsait durumdaki Gohou, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
16. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Lung kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan başlayan Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarptı. Varga'nın sert vuruşunda, top auta gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl Koç'un ceza sahası içinde gelişine vurduğu top, ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle gol iptal edildi.
62. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kale önüne gönderdiği etkili topu, kaleci Ramazan Köse uzanarak kontrol etti.
73. dakikada Tarkan Serbest'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Gohou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
89. dakikada Uzodimma ceza sahası içine kadar topu taşıdı. Uzodimma'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağı Emre Demir'den önce Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
Maç, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Uzodimma, Campanharo, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 85 Emre Demir), Situm, Ömer Uzun (Dk 90+4 Adem Doğan)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 28 Tarkan Serbest), Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka ( Dk. 75 Alan), Aytaç Kara, Varga (Dk. 46 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou
Gol: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Çapar, Dk. 59 Campanharo, Dk. 84 Lung (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 49. Jeanvier, Dk. 78 Alan (Kasımpaşa)
Süper Lig'in ilk haftasında borçları sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
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