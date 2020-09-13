Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, zor bir maçtan galip ayrılmayı bildiklerini söyledi.
Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, cuma günü gelişen bir olay nedeniyle sahaya böyle bir kadro ile çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Gece gündüz çalışan ve kendi işini bırakıp takımla mesai yapan yönetime teşekkür eden Bektaş, "Oyuncularımızın hepsini kutluyorum. Bir takım nasıl kazanacaksa öyle oynadı oyuncularımız. Bütün oyuncularımızı kutluyorum. İlk maçta puanla başlamak önemliydi." diye konuştu.
MEHMET ALTIPARMAK: "HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise erken yedikleri golle maça adeta 1-0 mağlup başladıklarını ifade etti.
Yedikleri golün ardından pozisyonlara giren ve pozisyon kaçıran takım olduklarını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:
Birkaç tane yüzde 100 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakibimizin defans yapacağını biliyorduk. Biz gol üretmeye çalıştık. Bugün oynanan oyunda hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. İlk maçlar zordur. Beraberliğe üzüleceğimiz maçta mağlup olduk.
Süper Lig'in ilk haftasında borçları sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, dış sahada eksik kadrolarına rağmen kazanmanın önemine vurgu yaptı.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2 kez kırmızı bayrakla durdurulan Toskana Grand Prix'te kazanan Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.
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