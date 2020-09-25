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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 20:26
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Lionel Messi: 'Bu yönetim altında hiçbir şeye şaşırmıyorum'

Lionel Messi: 'Bu yönetim altında hiçbir şeye şaşırmıyorum'

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AA

Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal medya hesabındaki yazısında kulüp yönetimini eleştirdi.

Messi'nin Instagram hesabından yayımladığı yazıda, "Gerek takım gerekse bireysel olarak çok önemli şeyler başardın. Kulüp tarihinin en önemli futbolcularından birisisin. Bu şekilde ayrılmaya layık değildin. Ama gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor." şeklindeki sözleri dikkati çekti.

"BUNDAN SONRAKİ GÜNLERİ GARİPSEYECEĞİZ"

Barcelona'da antrenman öncesinde soyunma odasına girdiğinde, en yakın arkadaşlarından biri olan Luis Suarez'in eksikliğini hissettiğini aktaran Messi, "Gerek saha içinde gerekse saha dışında artık beraber olmamak çok zor olacak. Bundan sonraki günleri çok garipseyeceğiz. Çok fazla paylaşım, birlikte yenilen yemekler, içilen mate çayları var. Birlikte geçirdiğimiz günlerde asla unutulmayacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

"VİZYONSUZ YÖNETİM"

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala, ağustos ayında Barcelona'dan ayrılmak isteyen ancak kulüp yönetiminin 700 milyon euroluk feshetme şartında ısrar etmesinden dolayı takımda kalan Messi, daha önceki açıklamalarında da Josep Maria Bartomeu başkanlığındaki kulüp yönetimini eleştirmişti.

Messi, "kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu" ileri sürmüştü.

ATLETI'YLE İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Barcelona'da 6 sezon forma giyen 33 yaşındaki Luis Suarez, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın oyun planında yer almadığından kulüp tarafından kendisine takım aranması istenmişti.

Başarıya bağlı olarak değişecek 6 milyon avro karşılığında Barcelona'dan Suarez'i transfer eden Atletico Madrid, Uruguaylı futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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