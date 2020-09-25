Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Samatta oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.

Başakşehir bir transferi daha bitirdi

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.