  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 19:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Samatta oldu

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Samatta oldu

Paylaş

Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek?" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın forma numarası belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre, Samatta, sarı-lacivertlilerde 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'de geçen sezon 10 numaralı forma Max Kruse'ye emanetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Karagümrük - Başakşehir
Karagümrük - Başakşehir

Karagümrük - Başakşehir

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu

1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi
1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi

1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...
F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcünün transferi için Aston Villa'ya toplam 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!
Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Zamelek'li Mostafa Mohamed'in transferine ırkçı kulüp başkanı engel oldu.

Fenerbahçe Beko yemekte bir araya geldi
Fenerbahçe Beko yemekte bir araya geldi

Fenerbahçe Beko yemekte bir araya geldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.

Diabate'nin hedefi Süper Lig'i kazanmak
Diabate'nin hedefi Süper Lig'i kazanmak

Diabate'nin hedefi Süper Lig'i kazanmak

Trabzonspor, İngiltere'nin Leicester City takımından transfer ettiği Fousseni Diabate için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Özgüvenç oldu
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Özgüvenç oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Özgüvenç oldu

Beşiktaş, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

Başakşehir bir transferi daha bitirdi
Başakşehir bir transferi daha bitirdi

Başakşehir bir transferi daha bitirdi

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.