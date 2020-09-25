Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Samatta oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın forma numarası belli oldu.
beIN Sports'un haberine göre, Samatta, sarı-lacivertlilerde 10 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de geçen sezon 10 numaralı forma Max Kruse'ye emanetti.
Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcünün transferi için Aston Villa'ya toplam 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.
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