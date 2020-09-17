Lionel Messi bir çocuğa göz oldu

AKŞAM

Ender görülen ve tedavi edilemez bir göz rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybeden minik futbolcu 8 yaşındaki, Mikey Poulli, Lionel Messi sayesinde hayata yeniden tutundu.

Nadir görülen bir hastalıktan dolayı görme yetisini kaybeden 8 yaşındaki futbolcu Mikey Poulli, Lionel Messi’nin hediye ettiği 2 bin 700 poundluk görme cihazıyla, artık okuyup yazabiliyor. Bu arada Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Messi ile aralarında bir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi. Koeman, “Messi ile konuştum, birlikte devam edeceğiz.” dedi.

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