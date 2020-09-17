Divock Origi'de en hızlısı Fenerbahçe

Ünlü İngiliz gazetesi Mirror, Fenerbahçe’nin forvet harekatını gündemine taşıdı. Mirror’a göre Liverpool’da genellikle yedek kalan 25 yaşındaki Belçikalı golcü Origi için kulübün kapısını ilk çalan ekip, Fenerbahçe’ydi. Ancak sonrasında Newcastle, Aston Villa, Brighton ve Fulham da yarışa dahil oldu.
HEDEF 3. HAFTADAKİ GALATASARAY DERBİSİ
Newcastle, Origi’yi bonservisiyle almak istiyor. Eğer Liverpool oyuncusunu satmaya yanaşmazsa, kiralama yoluna gidecek. Bu durumda da Fenerbahçe’nin şansı artacak. Ancak Sarı-Lacivertli ekibin listesinde sadece Origi bulunmuyor. En geç 3. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi forvet transferi bitirilmek isteniyor.
Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor.
İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, takımının tam hazır olduğunu, Galatasaray'ı mağlup ederek zaferlerini kulüp tarihine yazmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipzig'e transferi gündemde olan Alexander Sörloth'un durumunu değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv , Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.