Güney Amerika basını: Cavani, Fenerbahçe'ye mi?

Fenerbahçe, Mario Mandzukic ve Diego Costa’yı yalanlamıştı. Güney Amerika basını ise sarı-lacivertli ekibin Cavani’yle ilgili bir açıklama yapmamasını ön plana taşıdı. Edinson Cavani ısrarının sürdüğü iddia edildi.
Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor.
İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, takımının tam hazır olduğunu, Galatasaray'ı mağlup ederek zaferlerini kulüp tarihine yazmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipzig'e transferi gündemde olan Alexander Sörloth'un durumunu değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv , Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.