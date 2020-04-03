Lille'in yıldız golcüsü Victor Osimhen, Galatasaray'a transferinin son anda yattığını açıkladı

Fransa Lig 1 takımlarından Lille'deki performansıyla dev takımların gözdesi haline gelen Osimhen'den Drogba itirafı geldi. Galatasaray'la ilgili konuşan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Drogba'yı örnek aldığını ve onu kopyalamak için Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'daki maçlarını sürekli izlediğini söyleyen Nijeryalı, "Belçika'ya (Charleroi) gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi" dedi.
(Sabah)
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çeken Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı geldi. 21 yaşındaki golcü, “Charleroi'ye gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi” dedi.