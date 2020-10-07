Lille, Roma'nın 12 milyon euroluk Zeki Çelik teklifini reddetti

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, milli futbolcu Zeki Çelik için Roma'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi reddeti.

Serie A devi Roma'nın transferin son gününde A Milli oyuncumuz Zeki Çelik için transfer teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sporx'in haberine göre, savunmanın göbeğini Smalling'le güçlendiren Roma, sağ bek mevkisi için de Zeki Çelik'i düşünüyordu.

MILAN VE ATALANTA İLE DE ANILMIŞTI

İtalyan ekibinden milli oyuncu için 12 milyon avroluk teklif geldi. Fransız takımı Lille ise genç sağ bek için gelen bu teklifi geri çevirdi.

1997 doğumlu milli oyuncunun adı yaz transfer döneminde diğer Serie A ekipleri Milan ve Atalanta ile de anılmıştı.

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